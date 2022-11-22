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Руни об уходе Роналду: «После его атаки на «МЮ» другого варианта не было. Но мне жаль, он фантастически послужил клубу»

Уэйн Руни высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». «Очевидно, что мне, как его бывшему одноклубнику и болельщику «Манчестер Юнайтед», грустно видеть, что все так закончилось.

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