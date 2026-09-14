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Нижегородская правда

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В Чкаловске прошла акция, посвященная 90-летию легендарного перелета экипажа Валерия Чкалова

В Чкаловске прошла акция, посвященная 90-летию легендарного перелета экипажа Валерия Чкалова

В Чкаловске прошла масштабная патриотическая акция, посвященная 90‑летию легендарного перелёта чкаловского экипажа по маршруту «Москва — остров Удд».

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