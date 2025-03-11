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Царьград

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Курская область: ВСУ признали потерю линий снабжения — детали от The Washington Post

Курская область: ВСУ признали потерю линий снабжения — детали от The Washington Post

Украинские военные заявили о потере контроля над снабжением в Курской области. Издание The Washington Post приводит слова солдат ВСУ о сложной обстановке и давлении со стороны вооружённых сил России.

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