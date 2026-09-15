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Татарстан хирурглары хатын-кыздан кеше башы зурлыгындагы шешне алган

Татарстан хирурглары хатын-кыздан кеше башы зурлыгындагы шешне алган

Татарстанның Республика клиник хастаханәсе хирурглары бер ханымның кеше башы зурлыгында шешен алган. Бу хакта клиниканың матбугат хезмәте хәбәр итә.

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