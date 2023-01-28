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«Песня с душой нараспашку»: пронзительный клип SHAMAN’а «Исповедь» набрал 1,8 млн просмотров за два дня

Новую композицию певец назвал своим диалогом с Богом. Очередной хит привел россиян в восторг. Новый клип российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, на композицию «Исповедь» набрал 1,8 млн просмотров на YouTube за два дня.

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