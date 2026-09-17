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Царьград

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Нетаньяху предложил лишать гражданства за клевету на ЦАХАЛ

Нетаньяху предложил лишать гражданства за клевету на ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил два законопроекта, один из которых лишает гражданства за клевету на ЦАХАЛ за рубежом.

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