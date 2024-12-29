Судьбы буксируемой артиллерии на СВО Сотканные из противоречийОдним из главных открытий спецоперации стало второе рождение устаревшей, казалось бы, буксируемой артиллерии.
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Судьбы буксируемой артиллерии на СВО Сотканные из противоречийОдним из главных открытий спецоперации стало второе рождение устаревшей, казалось бы, буксируемой артиллерии.
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