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Mir Pay выходит за рамки карт: оплата смарт‑часами доступна пользователям всех банков

Mir Pay выходит за рамки карт: оплата смарт‑часами доступна пользователям всех банков

НСПК запустила сервис оплаты смарт‑часами в рамках Mir Pay. Национальная система платёжных карт (НСПК) объявила о запуске сервиса оплаты смарт‑часами в рамках платёжной системы Mir Pay.

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