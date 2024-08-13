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Агент защитника "Краснодар" Кайо заявил, что футболист избежал страшной травмы

Агент защитника "Краснодар" Кайо заявил, что футболист избежал страшной травмы

Футболист в матче с ЦСКА неудачно приземлился на ногу.Накануне Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, рассказал, что происходило с игроком после матча.

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