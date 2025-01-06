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Мода и Шоу-бизнес

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Голые танцы в клубе Екатеринбурга попали под раздачу общественности

Вечеринка в ночном клубе на улице Малышева вызвала общественный резонанс. Екатеринбургский общественник Дмитрий Чукреев раскритиковал мероприятие в своём ТГ-канале, опубликовав два видеоролика из танцзала.

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