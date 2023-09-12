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Экс-капитан «Барсы» Попеску об остановке игры Румынии из-за баннеров: «Является ли Косово частью Сербии – это не наше дело! Политику надо оставлять за стадионом»

Экс-капитан «Барсы» Попеску об остановке игры Румынии из-за баннеров: «Является ли Косово частью Сербии – это не наше дело! Политику надо оставлять за стадионом»

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой.

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