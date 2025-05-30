Сотрудника Пентагона арестовали в США за попытку шпионажа

В США агенты ФБР арестовали IT-специалиста, работавшего в разведывательном управлении министерства обороны США (РУМО), за попытку передать секретную информацию тем, кого он считал представителями разведки иностранного государства, Минюст.
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