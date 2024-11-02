В Ивановском районе мужчина лишился сбережений, поверив незнакомке из Интернета

Жертвой интернет-аферистов стал 32-летний житель Ивановского района. Мужчина на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая предложила сходить в лаунж-кинотеатр, и для заказа билетов прислала ему ссылку.
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