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Закон, порядок, государство

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Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на Северском направлении

Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на Северском направлении

Обнаружение целей противника и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательных дронов.

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