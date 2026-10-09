В Воронежской области средства ПВО сбили за ночь 55 беспилотников

Минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили 55 украинских беспилотников. Упавшие фрагменты БПЛА повредили автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Писателю из Франц...
- В Болгарии кортеж...
- Леопард растерзал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым