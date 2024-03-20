Стартовал прием заявок на участие в IX литературном конкурсе имени Сергея Михалкова

Стартовал прием заявок на участие в IX Международном литературном конкурсе имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков, передает Российский фонд культуры, организатор конкурса.
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