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Ивановские новости

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Сбер и партнёры запустили бесплатные курсы по ИИ

Сбер и партнёры запустили бесплатные курсы по ИИ

Школьники и взрослые смогут бесплатно освоить работу с ИИ-инструментами и научиться эффективно использовать их в разных жизненных ситуацияхК началу нового учебного года Сбер вместе с ГигаЧатом и образовательными платформами Нетология, Фоксфорд и Алгоритмика запустили бесплатные программы, посвящённые работе с искусственным интеллектом (ИИ).

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