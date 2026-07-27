Сбер и партнёры запустили бесплатные курсы по ИИ

Школьники и взрослые смогут бесплатно освоить работу с ИИ-инструментами и научиться эффективно использовать их в разных жизненных ситуацияхК началу нового учебного года Сбер вместе с ГигаЧатом и образовательными платформами Нетология, Фоксфорд и Алгоритмика запустили бесплатные программы, посвящённые работе с искусственным интеллектом (ИИ).