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Metro Москва

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"Самый светлый из мужчин": как белорусская пассия Эпштейна искренне полюбила монстра

"Самый светлый из мужчин": как белорусская пассия Эпштейна искренне полюбила монстра

Что известно о Карине Шуляк, которая могла унаследовать до 100 миллионов долларов от Джеффри Эпштейна? Подробности восьмилетнего романа, фиктивного брака для получения гражданства и последнего разговора с опальным финансистом перед его смертью.

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