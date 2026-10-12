На Смоленщине два ж/д переезда закрыли на ремонт

Ограничения будут действовать в течение пяти дней Железнодорожные переезды в деревне Никулино и на станции Дурово в Смоленской области закроют для автотранспорта.
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