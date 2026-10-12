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ГТРК Татарстан

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В Казань на Kazan Digital Week приедут представители более 50 стран

В Казань на Kazan Digital Week приедут представители более 50 стран

Представители 53 стран зарегистрировались для участия в международном форуме Kazan Digital Week — 2026.

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