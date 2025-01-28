«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

ВЗ

Вячеслав Зязев

А кто будет конфисковывать? Мы в чужой неблагодарной стране? В стране алчных зверьков, где нет понятия воровства? Там, где воровством считается только обстоятельство имеющее основание для "кровной мести"? Русские и кровная месть? Эти "хорошие люди" соберут Совет старейшин Абхазии (сборище старых маразматиков с отягченными признаками склероза, до сих пор не разобравшимся, почему при СССР богато жили ни хера не делая, а сегодня живут тяжело и бедно), и по продажности своей пойдут "жаловаться" всем, от Турции до США и в Гаагу до кучи! С кем работать по вопросу наших санкций?