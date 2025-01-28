Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

БлокнотРУ 27 января телеграм-канал «Спутник Абхазии» сообщил об очередной аварии на электросетях республики.

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Комментарии
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Вячеслав Зязев
Дай дерьму свободу, и в дерьмо превратится весь окружающий дерьмо мир! Тварь народная, не приводи мне в ответ иные философско-нравственные концепции. Я Ваших народных гениев, ещё живыми, уже давно &quot;видел в гробу&quot;!
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4 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
А кто будет конфисковывать? Мы в чужой неблагодарной стране? В стране алчных зверьков, где нет понятия воровства? Там, где воровством считается только обстоятельство имеющее основание для &quot;кровной мести&quot;? Русские и кровная месть? Эти &quot;хорошие люди&quot; соберут Совет старейшин Абхазии (сборище старых маразматиков с отягченными признаками склероза, до сих пор не разобравшимся, почему при СССР богато жили ни хера не делая, а сегодня живут тяжело и бедно), и по продажности своей пойдут &quot;жаловаться&quot; всем, от Турции до США и в Гаагу до кучи! С кем работать по вопросу наших санкций?
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3 час.
dverry garry
и долго мы будем этим пидарасам халявную энергию и деньги отправлять??? у нас нет своих нуждающихся людей??? пенсионеры например
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3 час.

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