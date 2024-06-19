Ксения Бородина высказалась о конфликте Баскова с Бузовой

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ стала ареной для громкого скандала. После мероприятия начался публичный конфликт между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой, причиной которого стал спорный наряд певицы для концерта в Уфе.
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