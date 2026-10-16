На торгах 16 октября курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже поднялся до 3,0098 рубля, юаня — до 4,5061 рубля за 10 юаней, а российский рубль укрепился до 3,6040 рубля за 100 российских рублей.
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