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Военэксперт раскрыл главную заслугу генерала Попова

Военэксперт раскрыл главную заслугу генерала Попова

Бывшему командующему 58-й армией генералу-майору Ивану Попову, который вернется в зону боевых действий после заключения контракта с Минобороны, приписывают остановку контранаступления украинских военных на Запородском направлении.

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