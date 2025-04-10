Военэксперт раскрыл главную заслугу генерала Попова

Бывшему командующему 58-й армией генералу-майору Ивану Попову, который вернется в зону боевых действий после заключения контракта с Минобороны, приписывают остановку контранаступления украинских военных на Запородском направлении.
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