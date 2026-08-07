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«Жальгирис» подписал Кинана Эванса и отправил в аренду в «Лондон Лайонс»

« Жальгирис » объявил о подписании контракта с защитником Кинаном Эвансом (29 лет, 191 см) по схеме «1+1».

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