Карелия попросит правительство РФ снизить плату за электроэнергию

Артур Парфенчиков поручил подготовить обращение в правительство России о снижении платы за электроэнергию для жителей Карелии В связи с принятым на федеральном уровне решением о сокращении диапазонов потребления электрической энергии в Карелии более 1 500 потребителей попали в самый дорогой — 3 ….