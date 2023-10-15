Есть погибшие: ВСУ за сутки выпустили 115 снарядов по левому берегу Херсонщины

Украинские боевики продолжают артиллерийский террор в Херсонской области.Обстрелам подверглись населённые пункты Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Подстепное, Песчановка и Раденск.
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