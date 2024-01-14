В 2024 году КСП проверит работу областного телевидения, дома-интерната и скорой помощи

В наступившем году региональная Контрольно-счетная палата по предложению главы Тамбовской области Максима Егорова проверит финансово-хозяйственную деятельности Телевизионной и радиовещательной компании «Тамбовская губерния».
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