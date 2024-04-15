В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

Поражение Вооружённых сил Украины у Часов Яра привели к масштабным проверкам.Поражение украинской армии у Часов Яра, где на данный момент идут активные боевые действия, вызвали серьёзные проверки действий 67-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
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