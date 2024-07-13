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Американцы, решившие посмеяться над нашими моряками, горько об этом пожалели

Американцы, решившие посмеяться над нашими моряками, горько об этом пожалели

Российские моряки не раз вынуждены были преподавать урок оппонентам при проявлении агрессии. Так случилось и с американцами, которые решили посмеяться над экипажем.

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