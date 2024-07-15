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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья ответил Невиллу, заявившему, что из-за Марка Испания не пройдет весь путь на Евро: «Мы прошли весь путь, Гари»

Сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв команду Англии (2:1) в финале. Защитник испанской команды Марк Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Гари Невилла, в котором бывший защитник сборной Англии сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на Евро.

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