Кукурелья ответил Невиллу, заявившему, что из-за Марка Испания не пройдет весь путь на Евро: «Мы прошли весь путь, Гари»

Сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв команду Англии (2:1) в финале. Защитник испанской команды Марк Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Гари Невилла, в котором бывший защитник сборной Англии сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на Евро.