Кукурелья ответил Невиллу, заявившему, что из-за Марка Испания не пройдет весь путь на Евро: «Мы прошли весь путь, Гари»

Сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв команду Англии (2:1) в финале. Защитник испанской команды Марк Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Гари Невилла, в котором бывший защитник сборной Англии сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на Евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Коваленко не считает, что финны и шведы из НХЛ будут против участия России в Олимпиаде-2026: «Большинство игроков аполитичны, несмотря на всю пропаганду»
- Оуэн об убийстве жены и дочерей комментатора Ханта: «Не припомню, чтобы испытывал такой ужас за последние годы. Бедные девочки»
- Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов
Свежие комментарии