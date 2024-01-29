Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 переписок с людьми, которые не стесняются в выражениях

15 переписок с людьми, которые не стесняются в выражениях

Пока одни люди очень долго думают, прежде чем ответить на сообщение, возможно даже советуются с друзьями, другие пишут первое, что приходит на ум, и зачастую это нечто слишком честное, порой даже обидное, а иногда и очень смешное.

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