15-летний сын Кадырова стал сотрудником его службы безопасности

С назначением на "важную должность" его поздравил министр Ахмед Дудаев Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама с назначением на "важную должность".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии