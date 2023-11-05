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15-летний сын Кадырова стал сотрудником его службы безопасности

15-летний сын Кадырова стал сотрудником его службы безопасности

С назначением на "важную должность" его поздравил министр Ахмед Дудаев Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама с назначением на "важную должность".

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Комментарии
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Владимир
Ребята совсем без &quot;царя в голове&quot;
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2 д.
Анатолий Полежаев
Парнишка горячий, без контроля может наломать дров. Поэтому пусть будет сыном полка - и контроль и воспитание.
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2 д.
Модест
Генерал службы безопасности, академик и герой
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2 д.

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