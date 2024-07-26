Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав полыгалов
    Что бы еще узнали!Я как то командовал но не долго 30-ю узбеками!Молодые сержанты что с учебку сразу на больничку!-ЭТИ...Эй, давай, до сви...
  • вячеслав полыгалов
    Ларек правдо сгорел по непонятным причинам!Если честно то не мы!Надеюсь молодежь отомстила!Эй, давай, до сви...
  • вячеслав полыгалов
    Тебя кстате черномазые палками не забивали?Мене один раз досталось а одного близкого без меня было!А вспомнил!При мне...Эй, давай, до сви...

"Они победили Гитлера, они победили Наполеона": Как Трамп сделал "тонкий намёк" Зеленскому

"Они победили Гитлера, они победили Наполеона": Как Трамп сделал "тонкий намёк" Зеленскому

ФОТО: Коллаж Царьграда В одном из недавних интервью Дональд Трамп раскрыл ранее неизвестные детали разговора с Зеленским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Андросов
А это говно Зелёное и побеждать не надо, оно само сдохнет!
Ответить
9 час.
Stilianos Kanakidis
Где вы видели, что бы в цирке один клоун выступал?
Ответить
9 час.
Karmadon
&quot;Они победили Гитлера, они победили Наполеона...&quot; Единственный урок истории в том, что она никогда никого ничему не учит.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх