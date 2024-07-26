Прогнозируется рост турпоездок на автомобилях до 50 млн ежегодно

Ожидается, что к 2030 году количество автопутешествий увеличится с 26 млн до 50 млн ежегодно. В России по поручению Владимира Путина Правительство РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма, благодаря которой ожидается, что достижение показателя в 50 млн ежегодно станет возможным.