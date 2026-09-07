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Царьград

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Игорь Саруханов предложил вернуть советские худсоветы для музыки

Игорь Саруханов предложил вернуть советские худсоветы для музыки

Заслуженный артист России Игорь Саруханов предложил возродить советские художественные советы для улучшения качества российской музыкальной индустрии.

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