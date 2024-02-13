Доводы Генпрокуратуры к конфискации заводов ЧЭМК

«Ъ»: Генпрокуратура потребовала заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизацииГенпрокуратура потребовала передать государству три крупнейших в стране производителей ферросплавов, сталь от которых используется в ВПК, из-за незаконности приватизации и поставок в СШАФото: Вадим Ахметов / URA.