Спасшего девочку якутянина представят к госнаграде

Денис Кинкалак пропал без вести после того, как оттолкнул ребёнка к берегу.Глава Якутии Айсен Николаев распорядился оказать помощь семье молодого человека, который пропал без вести после спасения тонущего ребёнка во Владивостоке.
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