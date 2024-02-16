В Европе продолжают считать, что чтобы наступил мир, она обязана поставлять Украине оружие. За этим на Мюнхенскую конференцию по безопасности и прибыл лидер киевского режима Владимир Зеленский, заодно подписав с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о гарантиях безопасности со стороны ФРГ.
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