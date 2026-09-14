В Барнауле прошел большой фестиваль уличной культуры "Голос города"

Все лето участники выступали на открытых городских сценах, где могли представить свое творчество зрителям Фестиваль уличной культуры "Голос города" в Барнауле / Фото: Павел Клинов 12 сентября в барнаульском парке "Арлекино" прошел фестиваль уличной культуры "Голос города", который завершил второй сезон одноименного музыкального проекта в Алтайском крае.