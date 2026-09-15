Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 152 подписчика

Кто художник, картина была под стеклом в хорошем состоянии , брали на аукционе

Кто художник, картина была под стеклом в хорошем состоянии , брали на аукционе

Привезли картину из Лос-Анжелеса .Принадлежала советской эмигрантке, как определить по подписи ….Кто художник, картина была под стеклом в хорошем состоянии , брали на аукционе#садальский #аукцион #Голливуд #америка #лосанжелес.

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