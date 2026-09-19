TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

«Малышка на вегетарианском питании, как и вся семья»: Сати Казанова раскрыла подробности рациона годовалой дочери и перечислила источники белка

«Малышка на вегетарианском питании, как и вся семья»: Сати Казанова раскрыла подробности рациона годовалой дочери и перечислила источники белка

Сати Казанова раскрыла, чем питается её годовалая дочь. Певица разместила в соцсетях видео с малышкой и ответила одной из подписчиц, которая поинтересовалась, действительно ли ребёнок придерживается вегетарианского питания.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым