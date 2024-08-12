Захарова призвала мир обратить внимание на реабилитацию нацистов в Германии

Пока российские силы уничтожают немецкие танки в ходе отражения атак ВСУ в Курской области, в Германии предлагают чтить память офицеров вермахта, состоявших в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.