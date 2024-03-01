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Три легенды из нулевых: оживляем, прошиваем, патчим и смотрим на культовые телефоны Siemens из начала двухтысячных!

Три легенды из нулевых: оживляем, прошиваем, патчим и смотрим на культовые телефоны Siemens из начала двухтысячных!

﻿﻿Друг! Помните мобильные телефоны типа Siemens?Когда-то у всемирно известного консорциума, производившего различное силовое оборудование и поезда, было свое мобильное подразделение, которое успешно конкурировало в конце 90-х начале 2000-х.

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