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Перекресток Ленина-Дзержинского в Кемерове перекроют для движения 16 августа

Перекресток Ленина-Дзержинского в Кемерове перекроют для движения 16 августа

Движение по одному из популярных перекрестков закроют для движения транспорта в пятницу.В пятницу, 16 августа, в Кемерове частично ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

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