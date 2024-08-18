Основатель Hamster Kombat поругался с инвесторами. Миллионы игроков вряд ли смогут вывести свои деньги

Игра Hamster Kombat стала заметным явлением в игровой индустрии. Разработчикам удалось соединить довольно простой интерфейс, пообещав людям бесплатную криптовалюту, что сделало эту игру одной из самых популярных в мире.
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