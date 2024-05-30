Ирина Безрукова назвала Заворотнюк яркой и энергичной актрисой

Global Look Press/Anatoly Lomokhov/Global Look Press Скончавшаяся от рака мозга актриса Анастасия Заворотнюк еще до участия в принесших ей популярность проектах ярко о себе заявила как театральная актриса, сообщила в комментарии РЕН ТВ ее коллега Ирина Безрукова.
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