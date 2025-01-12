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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На Australian Open отменили восемь матчей воскресенья на открытых кортах

На Australian Open отменили восемь матчей воскресенья на открытых кортах

Так, в воскресенье не будут сыграны восемь матчей: Анастасия Потапова – Тамара Зиданшек; Юле Нимайер – Майя Хвалинска; Анастасия Павлюченкова – Юэ Юань; Нао Хибино – Марта Костюк; Шан Цзюньчэн – Алехандро Давидович-Фокина.

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