Коммунальщики назвали самые грязные районы Новосибирска

Позитивных перемен в своей жизни с началом весны ждут жители Новосибирска. Люди начинают чаще генералить квартиры и делать ремонты – рост количества вывозимого мусора традиционно растет, рассказали в беседе с VN.
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