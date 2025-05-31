В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом заявило украинское издание «Общественное».
В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Комментарии
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Иван Петров
Так мелкобритания и так объявила Россию угрозой для себя когда безосновательно обвинила Росстю в кибератаках и разрешила себе военный ответ на эти атаки.
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1 д.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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1 д.
Юрий Золотарев
Конструктивнее, если в петле будет висеть не Украина, а БандероЖОПия и ее нынешний, текущий "идейный вдохновитель" (тем более просроченный!).
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1 д.
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